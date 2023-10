Juve-Verona, Calvarese: “Tanti piccoli errori, Feliciani non convince”

L'ex arbitro Calvarese è intervenuto sulle pagine di Tuttosport per commentare la direzione di gara di Feliciani in Juve-Verona

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha commentato la direzione di gara di Juve-Verona: "Nona presenza in Serie A per Ermanno Feliciani, la quarta in questa stagione. Nella prima partita diretta all’Allianz Stadium, non sbaglia sugli episodi anche grazie al Var. Ma la sua prestazione è contornata da tanti piccoli errori, e per questo non convince.