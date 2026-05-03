La designazione: Ayroldi allo Stadium

Per una gara che pesa in classifica e in fiducia, la scelta è ricaduta su Giovanni Ayroldi, arbitro della sezione di Molfetta, ormai presenza stabile nel panorama della Serie A. Allo Stadium servirà personalità, gestione emotiva e lettura dei momenti chiave: qualità che Ayroldi ha costruito nel tempo, partita dopo partita, in un percorso iniziato stabilmente nel massimo campionato dalla stagione 2019/20. Con lui, in cabina VAR, ci sarà Marco Di Bello, ulteriore garanzia di esperienza nella gestione degli episodi al video.

Profilo e stile arbitrale

Ayroldi è considerato un direttore di gara equilibrato. Non ama spezzettare eccessivamente il gioco, ma allo stesso tempo non esita a intervenire quando il livello agonistico sale. Le sue statistiche stagionali raccontano di una media cartellini compresa tra i quattro e i sei gialli a partita, indice di un arbitraggio vigile ma non fiscale. Predilige il dialogo con i calciatori, cerca di prevenire le tensioni e lascia correre quando l’intensità resta nei limiti del regolamento. Un approccio che spesso favorisce partite fluide, ma che richiede attenzione nei momenti di pressione.

I precedenti con la Juventus e il Verona

I bianconeri hanno incrociato Ayroldi in dieci occasioni in Serie A. Il bilancio è piuttosto vario: cinque vittorie juventine, due pareggi e tre sconfitte. Numeri che raccontano un rapporto equilibrato, senza particolari tendenze favorevoli o sfavorevoli. In diverse circostanze Ayroldi ha diretto gare della Juventus contro avversarie di alta classifica, dimostrando sicurezza nella gestione dei momenti più caldi, tra proteste e decisioni al limite. Anche l’Hellas Verona ha un rapporto frequente con Ayroldi. Gli scaligeri sono stati diretti da lui in altrettante dieci partite, con un dato curioso: quattro vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta. Un rendimento sorprendentemente positivo per i gialloblù sotto la sua direzione, segno di gare spesso equilibrate e ben gestite sotto il profilo disciplinare.

Cosa aspettarsi dalla direzione di oggi

La sfida di oggi richiederà controllo del ritmo, lettura tattica e capacità di prevenire le tensioni, soprattutto nelle zone centrali del campo dove Juventus e Verona costruiscono molto del proprio gioco. Ayroldi dovrà mantenere la partita dentro binari tecnici, evitando che diventi nervosa. La sua esperienza recente suggerisce una direzione attenta, dialogante e pronta a intervenire nei momenti decisivi. In un match che può valere molto per entrambe, anche il fischietto avrà un ruolo tutt’altro che secondario.