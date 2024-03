La Juve è a caccia di esperienza: idea Vecino per il centrocampo

26 anni e 14 giorni : la Juve scesa in campo contro il Napoli è stato l'11 titolare con l'età media più più giovane di questa stagione. I bianconeri stanno puntando con forza sul settore giovanile ma l'errore di Nonge ha dimostrato come manchi un po' di esperienza .

Esperienza che la dirigenza bianconera in vista della prossima stagione potrebbe acquistare sul mercato . Colpi low cost in grado di dare subito il loro apporto alla Vecchia Signora.

Come riportato da Tuttosport oltre che a Bonaventura e Felipe Anderson la Juve starebbe pensando anche a Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio classe 1991 alla Lazio ha dimostrato di essere ancora in buona forma e potrebbe rivelarsi utile come alternativa ai titolari bianconeri.