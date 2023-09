Juve, Varriale: “Vinto con merito sulla Lazio, ma il Var fa discutere…”

Tramite i propri profili social, Enrico Varriale ha parlato della prestazione della Juventus in Serie A contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Solida in difesa, spietata in attacco con un chirurgico Vlahovic autore di una doppietta. La Juventus supera la Lazio, cui non basta il solito grande Luis Alberto. La squadra di Sarri tiene a lungo il pallone ma è colpita nei momenti decisivi dagli uomini di Allegri".