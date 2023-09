Juve, Di Giovambattista: “Non comprendo il silenzio stampa della Lazio”

La scelta della Lazio

Di Giambattista ha approfondito la posizione la posizione della Lazio di non parlare ai giornalisti nel post della partita con la Juventus. Ecco cosa ha detto: "Potrei andare avanti ma la sostanza non cambia, la Juve ha meritato di vincere. Nella Lazio mi è piaciuto Zaccagni per un'ora, Marusic, Luis Alberto per il gol e a sprazzi, Rovella entrato nel secondo tempo con personalità e soprattutto Provedel come detto. Nella Juve ovviamente Vlahovic, Miretti, la difesa, Rabiot, Chiesa, nessuno sotto la sufficienza abbondante. Il silenzio stampa della Lazio non lo comprendo, l'Arbitro Maresca ha ammonito una valanga di juventini, alcuni con cartellini generosi. Far intendere che la Juve ha vinto grazie all'arbitro significa aver visto un'altra partita, è deleterio e fuorviante. La Lazio ha un buon organico, si deve lavorare per ricavare il massimo da ognuno magari a partire da martedì quando all'Olimpico suonerà la musica della Champions. Fare reset immediatamente. La Juve ha la fame di chi vuole tornare nel calcio che conta".