Juve, Valdifiori: "Pogba era una forza della natura ma ora..."

Valdifiori ha parlato del centrocampista della Juve, Pogba: per l'ex calciatore, difficilmente il calciatore potrà tornare quello del passato

Intervistato a TvPlay, Mirko Valdifiori ha parlato del centrocampista della Juventus, Paul Pogba. Ecco le sue parole: “Paul Pogba era un giocatore incredibile. Una forza della natura. Ricordo il mio primo anno a Empoli, quando incontravo Khedira, Kovacic…erano degli animali sia a livello tecnico che fisico. E’ stato bello. Speriamo che torni, non so se riuscirà a tornare il Pogba di sempre”.

Valdifiori: “Conte allenatore maniacale”

Successivamente, l’ex calciatore ha parlato di due ex allenatori avuti in carriera, Antonio Conte e Maurizio Sarri, entrambi anche ex tecnici della Juventus. Ecco le sue parole: “Conte è un allenatore di livello internazionale. Posso solo ringraziarlo per la convocazione in Nazionale, quando ero a Empoli. In quella settimana … e poi ti dà una carica incredibile, anche quando sei sottotono. In quell’esperienza, c’era Verratti che arrivava dal PSG e contro l’Inghilterra giocai io. E’ uno che guarda gli allenamenti. Ha riacceso un po’ la miccia al Napoli: senza le coppe, occhio agli azzurri. Più maniacale Sarri o Conte? Tutti e due. Preparano ogni minima cosa, falli laterali, palle inattive. A Empoli ci siamo salvati con i calci piazzati, ma erano tutti preparati. Sarri? Non dico che la Fiorentina non era una buona squadra”.