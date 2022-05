Juve Under23, i playoff continuano: alla scoperta del Renate

In vista del match dei Playoff di Serie C della Juve Under23, il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento sul Renate

redazionejuvenews

In vista del match dei Playoff di Serie C tra Juve Under23 e Renate, il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento sui prossimi avversari: "La Juventus Under 23 ha scritto una meravigliosa pagina di storia bianconera e non ha intenzione di fermarsi qui. Con il successo per 1-0 sul campo della Pro Vercelli, la squadra allenata da Mister Lamberto Zauli si è qualificata al primo turno dei play-off nazionali per la prima volta in assoluto. Per la prima volta in assoluto superando i due turni precedenti legati al proprio girone. Il prossimo appuntamento vedrà la Juventus Under 23 affrontare il Renate in una doppia sfida di andata e ritorno. Si partirà con la sfida del "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria, in programma questo pomeriggio alle 18:00.

IL RENATE

Le due gare di regular season tra Juventus Under 23 e Renate hanno visto una vittoria per parte (2-1 per i bianconeri ad Alessandria, 2-0 per i lombardi tra le mura amiche).

La squadra allenata da Roberto Cevoli ha chiuso la regular season al quarto posto in classifica a quota 62 punti (18 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte) a sette lunghezze dalla FeralpiSalò terza e a sette lunghezze dalla Triestina quinta.

In trasferta la media punti del Renate è di 1.42 a partita, con 24 reti segnate e 22 subìte.

In casa, invece, il bilancio è differente: 1.84 punti a gara, frutto di 11 successi, 2 soli pareggi e 6 sconfitte.

Le vittorie più ampie ottenute in stagione sono arrivate tra le mura amiche con due 4-0 contro Trento e Legnago Salus.

Le due sconfitte più pesanti sono arrivate sempre in casa, ma contro Padova, alla prima in campionato, e Piacenza (entrambe per 0-3).

Il Renate inizierà il suo percorso nei play-off a partire dalla doppia sfida con i bianconeri.

Nelle ultime quattro partite di regular season i lombardi hanno ottenuto una sola vittoria (3-1 in casa contro il Mantova), un pareggio e due sconfitte (una delle quali proprio ad Alessandria contro la Juventus Under 23).

Nei 5 precedenti tra queste due squadre non si è mai verificato un pareggio (due vittorie per i bianconeri e tre successi per il Renate).

CHE GARA SARÀ

In questo doppio confronto i bianconeri dovranno per forza vincere almeno una delle due sfide perchè hanno chiuso la regular season sotto il Renate in classifica.

La grande novità per la Juventus Under 23, rispetto alle prime due partite di questi play-off, è legata al fatto che il passaggio del turno non si giocherà in gara secca.

I bianconeri avranno tutte le motivazioni necessarie per provare a chiudere con un successo la gara di andata contro il Renate, provando a cavalcare l'onda positiva dei tre precedenti ad Alessandria (due vittorie bianconere e una soltanto dei lombardi)".

(juventus.com)