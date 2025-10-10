Juve, una società di criptovalute vuole entrare nel CdA: il punto

La Tether, una società di criptovalute, é pronta ad entrare nel Consiglio di Amministrazioné della Juve. Ecco il punto

Attualmente proprietaria di oltre il 10% delle azioni della Juventus, Tether, società attiva nel campo delle criptovalute che fa capo a Paolo Ardoino, punta ad entrare nel CdA della società bianconera.

Tether presenterà una lista di candidati, ed, effettivamente, la presenza della società nel CdA della Juve è possibile: tutti i soci che possiedono l’1%+1 delle azioni della Juve possono candidarsi ad un posto nel CdA, con il più votato che ha diritto ad ottenere il posto. Sarebbe un’occasione importante anche per rientrare nell’aumento di capitale, previsto per il 2026.