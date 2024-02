Juve, un “Allegri out” appare a Time Square: l’iniziativa di due tifosi

La sconfitta contro l' Udinese , preceduta da quella con l' Inter e il pareggio con l' Empoli non sarebbero andati molto giù ai tifosi della Juventus ma in particolare ad alcuni di loro. Secondo quanto riportato da sportbible, due supporters della squadra bianconera avrebbero preso un insolita iniziativa. Più precisamente, avrebbero pagato uno sport pubblicitario, poi trasmesso direttamente sui maxi schermi di Time Square.

Con una spesa di appena 40 dollari, i due tifosi della Juventus hanno trasmesso il loro messaggio in una delle piazze più importanti di Manhattan a New York. Nient'altro che il ricorrente slogan "#Allegriout" in voga almeno fino all'inizio di questa stagione. Nulla di nuovo ma che difficilmente non sarà notato dalla società.