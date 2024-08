Juve, UFFICIALE: rinnovo di contratto per Cudrig

La Juve ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Cudrig: accordo fino al 2027. Il comunicato del club bianconero

La Juve ha annunciato il rinnovo di contratto di Cudrig. Ecco il comunicato: “Nicolò Cudrig, dopo il rientro dal prestito annuale al Perugia della scorsa stagione, ha firmato il suo rinnovo di contratto con la Juventus legandosi ai nostri colori fino al 30 giugno 2027“.

“L’esterno classe 2002 ha, come detto, trascorso gli ultimi dodici mesi in prestito al Perugia – col quale ha collezionato 29 presenze in Serie C – dopo le prime due stagioni con la maglia bianconera che, con l’aggiunta della prima uscita ufficiale dell’attuale annata, l’hanno visto protagonista in ben 76 uscite – condite da 7 gol – issandolo al quarto posto dei giocatori con più presenze con la maglia della Juventus Next Gen. Ora per Cudrig anche la soddisfazione del rinnovo di contratto con il Club bianconero: congratulazioni Nicolò!“, ha concluso il club bianconero.