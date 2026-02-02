Juve, ufficiale l’arrivo di Boga: il comunicato del club

“Jérémie Boga nasce il 3 gennaio 1997 a Marsiglia, da famiglia ivoriana. Cresce calcisticamente all’ASPTT Marsiglia prima di completare la propria formazione, dall’età di 12 anni, al Chelsea. I primi passi tra i professionisti arrivano attraverso diverse esperienze in prestito tra Francia (Rennes), Spagna (Granada) e Inghilterra(Birmingham), utili a forgiare un profilo offensivo rapido, tecnico e imprevedibile.

È in Italia, però, che Boga trova continuità e consacrazione: dopo l’approdo al Sassuolo nel 2018, diventa uno degli esterni più brillanti della Serie A, distinguendosi per accelerazione, dribbling e capacità di incidere nell’uno contro uno. Dopo tre stagioni e mezzo in Emilia-Romagna, si trasferisce, a inizio 2022, all’Atalanta, con cui si confronta, oltre che a livello nazionale, anche con il calcio europeo.