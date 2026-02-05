Juve, ufficiale Esad Deniz: il giovane talento arriva dall’Ajax

La società bianconera ha chiuso l’ennesimo giovane prospetto. Dall’Ajax, infatti, arriva il giovanissimo Esad Deniz, attaccante classe 2010. Il turco-olandese ha firmato con la Juve e, naturalmente, farà parte del settore giovanile. Di seguito il comunicato ufficiale.

“È ufficiale l’arrivo alla Juventus di Esad Deniz: il giovane talento dal doppio passaporto – turco e olandese – ha firmato un accordo che lo legherà al Club bianconero. L’attaccante classe 2010, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, si unirà all’Under 16 di Mister Gridel andando a rinforzare il ricco reparto offensivo della squadra.