Juve, ufficiale l’addio di Luigi Milani: il comunicato

Con un comunicato ufficiale la Juve ha annunciato l’addio di Luigi Milani, responsabile dell’area giovanile dall’U7 fino all’U13. Ecco la nota: “Dopo quattro anni e mezzo termina l’avventura alla Juventus di Luigi Milani, la sua seconda dopo i sette anni passati in bianconero dalla stagione 2011/2012 all’estate del 2018″.

Juve, Luigi Milani lascia il Club

“Milani, nella sua seconda esperienza nel Club, ha ricoperto il ruolo di Head of Academy, U7 to U13 – ha continuato il club bianconero -. La Società, augurandogli buona fortuna per il suo futuro professionale, ringrazia Luigi per l’impegno profuso quotidianamente e per l’ottimo lavoro svolto in questi anni”.