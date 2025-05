Juve-Udinese, Yildiz: “Vittoria importante. Ora la prossima”

Intervistato nel post partita della vittoria in Serie A contro l'Udinese, ha parlato l'attaccante della Juventus, Kenan Yildiz

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della sfida di Serie A all’Udinese, ha parlato l’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz. Di seguito le sue risposte alle domande poste dallo studio.

Quanto era importante vincere questa sera?

“Molto importante per la squadra e per tutti, anche per i tifosi. Oggi abbiamo fatto molto bene. Abbiamo lavorato questa settimana molto duro. Adesso dobbiamo vincere l’ultima partita perché anche la Roma ha vinto”.

Cosa ti ha detto Vlahovic dopo il suo gol?

“Niente. Questo è il suo gol e io ho fatto solo l’assist. Così come per Nico Gonzalez. Sono io che devo ringraziare loro”.