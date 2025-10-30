Juve-Udinese, Yildiz a Dazn: “Dobbiamo guardare partita dopo partita”

Le dichiarazioni del giovane calciatore della Juventus sulla vittoria di ieri sera arrivata contro l'Udinese

Kenan Yildiz al termine della partita tra Juventus e Udinese è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito il pensiero del calciatore bianconero sulla vittoria arrivata contro la formazione friulana:

“Come si ritrova la fiducia? E’ molto difficile in questo momento, oggi abbiamo vinto, dobbiamo guardare partita dopo partita. Oggi sono contento, ma dobbiamo guardare avanti. Questa stagione è aperta per tutti, siamo ancora all’inizio, non all’inizio, ma abbiamo ancora tante partite, sì, dobbiamo guardare avanti, spingiamo e e speriamo che va bene in futuro”.