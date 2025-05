Juve-Udinese, Tudor: “Dobbiamo mostrare più voglia di loro”

Intervistato nel post match della sfida di Serie A all'Udinese, ha parlato l'allenatore della Juventus, Igor Tudor

Intervistato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida di Serie A contro l’Udinese, ha parlato il tecnico della Juventus, Igor Tudor. Di seguito le sue parole espresse a bordo campo.

Quanta forza mentale vi da essere ancora padroni del vostro destino dopo la doppia trasferta contro Bologna e Lazio?

“Conta sicuramente qualcosina. Poi, va guadagnato tutto in campo. Non bisogna sbagliare niente contro una squadra che è seria e messa bene in campo. Sarà difficile, ma i ragazzi sono motivati. Conta tutto, non solo le motivazioni, ma anche come si fanno le cose. Conta la prestazione e il focus è su quello. Il risultato dipende da quello e dalla voglia di dare più di loro”.

Ci sarà qualcuno che controlla anche i risultati delle altre?

“No, c’è da concentrarsi su di noi e poi vedremo alla fine cosa avranno fatto gli altri”.