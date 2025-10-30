Juve-Udinese, Runjaic in conferenza: "Non sono felice, ma..."

Le parole dell'allenatore della squadra friulana rilasciate in conferenza stampa al termine della gara contro la Juventus

Ieri sera, al termine della partita tra Juventus e Udinese, Runjaic è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei friulani:

La sua analisi della partita?

“Nel primo tempo si è vista una squadra stabile ed eravamo in controllo. Oggi la Juventus ha segnato su due rigori che sono stati decisivi. Poi abbiamo avuto una grande occasione da gol con Bayo per pareggiare. È finita 3-1 ovviamente non sono felice ma abbiamo dato il massimo”.

Cosa pensa dei due rigori?

“Ho visto le immagini e se uno vede tutto in slowmotion trovi una sacco di rigori a partite e sul primo entrambi si trattengono. Dobbiamo rispettare la decisioni degli arbitri, ma a volte bisogna rispettare le decisione dell’arbitro come nel secondo rigore, perchè aveva dato fallo per noi. Abbiamo subito due gol su rigore e avuto una grande possibilità per pareggiare. Ora dobbiamo rimanere concentrati e dare il massimo per preparare la partita contro l’Atalanta”.

Su Zaniolo?

“A Zaniolo servono partite come queste perchè non ha giocato tanto negli ultimi due anni. Lui non ha ancora i 90′ minuti nella gambe, ma è un giocatore importante per noi e abbiamo bisogno di lui. L’importante adesso è avere tutti a disposizione per la gara contro l’Atalanta”.

Come sta Davis?

“Conosciamo la sua storia e lo scorso anno è stato fuori tanto e dobbiamo gestirlo. Queste cose possono capitare ed è successo anche al Napoli sul calcio di rigore di De Bruyne. Però non è nulla di serio e magari lo vedremo sabato in campo”.