Juve-Udinese, Pistocchi: “Il match migliore della stagione”

Maurizio Pistocchi, attraverso il proprio profilo X, ha elogiato la Juve dopo la vittoria contro l'Udinese in Coppa Italia

Maurizio Pistocchi, ex giornalista di Mediaset, tramite il proprio account di X ha commentato la vittoria della Juve sull’Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole: “La miglior Juventus vista sinora batte 2-0 l’Udinese e prosegue il suo cammino in Coppa Italia.

Al di là degli episodi che hanno portato all’autorete di Palma e al raddoppio su rigore di Locatelli, i bianconeri sono apparsi in crescita sul piano del gioco e in buona condizione atletica, contro un avversario molto fisico e organizzato. Una vittoria senza ombre, ottenuta comandando il gioco, che rinfranca l’ambiente juventino nella settimana che precede la sfida del Maradona contro la capolista Napoli.”