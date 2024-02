La moviola di Juve-Udinese: buona gara da parte di Abisso

Partita priva di grandi emozioni quella tra Juventus e Udinese, decisa da una rete di Lautaro Giannetti nel corso del primo tempo. Buona la direzione di gara dell'arbitro Abisso, aiutato dai giocatori in campo che non hanno acceso particolari polemiche.

Due gli episodi più interessanti, entrambi nel giro di pochi minuti. Al 55' i giocatori della Juve hanno lamentato un tocco di braccio in area di rigore dell'Udinese. Perez in effetti la tocca, ma il movimento è completamente naturale e per questo l'arbitro non concede il calcio di rigore. Al 58', invece, Milik ha trovato il gol dell'1-1, ma il guardalinee ha subito alzato la bandierina per annullare la rete. La palla era infatti uscita dal terreno di gioco, come confermato immediatamente anche dal VAR. Decisione giusta.