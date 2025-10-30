Juve-Udinese, Marelli: "Primo rigore ok. Sul secondo..."

Luca Marelli, ex arbitro ora opinionista a Dazn, è intervenuto a Open Var per parlare delle decisioni arbitrali in Juve-Udinese

L’ex arbitro, ora opinionista a Dazn, Luca Marelli, è intervenuto a Open Var per parlare delle decisioni arbitrali in Juve-Udinese (3-1). Ecco le sue parole: “Iniziamo con il calcio di rigore assegnato al 3′ di gioco alla Juventus per la trattenuta da parte di Goglichidze su Vlahovic.

Ci sono alcuni aspetti da valutare. Ci sono due trattenute, quella di Vlahovic e quella di Goglichidze, ma in realtà il serbo è nettamente in vantaggio sul giocatore dell’Udinese e l’entità della trattenuta dell’attaccante è decisamente inferiore rispetto a quella molto evidente di Goglichidze. Perchè ha ammonito? Per comportamento antisportivo, per la trattenuta prolungata.

Nel secondo calcio di rigore assegnato alla Juventus, Di Bello aveva erroneamente assegnato un calcio di punizione a favore della della difesa per un fallo di Yildiz che non c’è. Rivisto l’episodio, il contatto tra Goglichidze e Yildiz è veramente molto, molto, molto leggero. Talmente tanto che non siamo davanti ad un episodio che possa portare ad un calcio di rigore.

Il contatto è tutto qui, piede sinistro-parte esterna del piede sinistro, sulla parte esterna del piede destro di Yildiz. In questo caso richiamare l’arbitro per un presunto calcio di rigore a me sembra molto eccessivo, la cosa migliore sarebbe stata stata lasciare la decisione sbagliata di campo, ma evitare di assegnare un calcio di rigore molto leggero.”