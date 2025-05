Juve-Udinese, Di Gregorio: “Tanta voglia di conquistare l’obiettivo”

Intervistato nel pre partita del match di Serie A contro l'Udinese, ha parlato il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio

Intervistato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida di Serie A contro l’Udinese, ha parlato il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio. Di seguito le sue parole espresse a bordo campo.

Sentite più la pressione o la voglia di conquistare la Champions?

“Parlerei di tanta voglia di riuscire a raggiungere questo traguardo. Ci servirà una grande partita”.

Tudor ha parlato di squadra che era in un buco nero, ma che ha dato tutto: sei d’accordo con queste dichiarazioni?

“Sicuramente il momento in cui è arrivato il mister, dopo due sconfitte, era un po’ no. Sul fatto che la squadra ha dato sempre tutto mi trovo d’accordo perché, oltre alle partite, anche in settimana la squadra si è sempre impegnata al massimo e ha dato tutto”.