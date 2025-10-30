Juve-Udinese, Brambilla in conferenza: "I ragazzi hanno meritato la vittoria. Yildiz..."

Le parole dell'allenatore bianconero rilasciate in conferenza stampa al termine della partita vinta contro l'Udinese

Massimo Brambilla al termine della partita disputata e vinta contro l’Udinese è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus:

Che giorni ha vissuto?

“Sono stati due giorni lunghi e intensi. Io ho fatto un solo allenamento e la squadra era demoralizzata ma aveva voglia di reagire e oggi l’hanno fatto alla grande”.

Nel secondo tempo la squadra si è liberata…

“Non era facile per i ragazzi fare una partita arrembante. Meritavamo il 2-0, invece abbiamo preso il pari nel recupero e poteva diventare una partita pericolosa. Però i ragazzi sono entrati nel modo giusto e hanno meritato la vittoria”.

Che gruppo ha trovato?

“Io ho fatto due giorni in Continassa, un allenamento e la partita. Io ho percepito la voglia di rivalsa e di vincere questa sera. Oggi si è vista la voglia di reagire dei ragazzi e questo ha fatto la differenza”.

Che Yildiz ha ritrovato?

“Il suo talento è sopra alla media. Io l’ho visto molto cresciuto dal punto di vista fisica e di consapevolezza, ma lui ha avuto sempre qualità e personalità”.

Come ha scelto la formazione?

“Mi sono confrontato con lo staff che conosceva questo gruppo. Poi ho scelto la formazione in base al piano gara. Sulla preparazione ho provato a lavorare come faccio in Next Gen, però il contesto Stadium è completamente diverso”.