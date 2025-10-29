Juve-Udinese, Brambilla a Dazn: "Ho cercato di trasmettere fiducia. Penso che..."

Le parole del tecnico della Juventus pronunciate ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta contro l'Udinese

È da poco terminata la partita tra Juventus e Udinese: i bianconeri di mister Brambilla si sono imposti per tre reti a uno contro la squadra di Runjaic grazie alle reti di Vlahovic, Gatti e Yildiz. Al termine della partita ai microfoni di Dazn è intervenuto mister Brambilla per commentare il successo contro l’Udinese. Di seguito le sue parole:

“Orgoglio? Io ho fatto un allenamento, sono stato due giorni con la squadra, lunedì mattina avevo allenamento con l’Under 23, al pomeriggio poi sono venuto di qua. Ho cercato di trasmettere fiducia, ho cercato di tranquillizzare i ragazzi, ma sono giocatori forti, esperti, sanno quello che devono fare e penso che oggi abbiano meritato la vittoria con una grande partita. Poi quel gol a primo tempo poteva rovinare questa serata, perchè poi prendere gol a tempo scaduto può anche complicare le cose, invece poi siamo entrati nel secondo tempo con fiducia, con coraggio e penso non ci sia niente da dire sulla vittoria.

Yildiz? Kenan è un giocatore di talento e tutti i giocatori di talento bisogna lasciarli liberi di trovare lo spazio che loro credono. Io l’ho avuto per un periodo con l’Under 23 e penso che la sua posizione congeniale sia quella da sinistra, che rientra, va a giocare sotto la punta, poi lo spazio se lo trova lui, le giocate se le trova lui, è un ragazzo formidabile, un giocatore veramente di livello alto.

Come ho trovato il gruppo? E’ normale che quando c’è un cambio di allenatore (questa squadra stava vivendo comunque un periodo difficile, dove i risultati non venivano), il morale sicuramente non era buono, però ripeto, sono ragazzi forti, hanno anche esperienza, quello che gli ho detto è di concentrarsi sulla partita, di far le cose bene in campo, perchè poi la qualità ce l’hanno, devono solo tirarla fuori. Così stasera è stato.

Emozioni per l’allenatore e l’uomo Brambilla? Sicuramente c’è grande soddisfazione nello spogliatoio, poi leggere negli occhi dei ragazzi questa contentezza: è anche la mia. Abbiamo preparato la partita in due giorni, poi il lavoro fatto è più o meno quello che facciamo poi nella Next Gen, quello che cambia è tutto il contesto che abbiamo vissuto stasera, in un’atmosfera che non era di entusiasmo per il periodo un po’ difficile, ma poi il pubblico quando si è scaldato è stata una bella emozione per me viverlo da dentro.

Su cosa ho costruito la formazione e se c’è stato un confronto con i giocatori? Abbiamo avuto la rifinitura per preparare la gara, la prima cosa da capire erano le condizioni fisiche dei ragazzi, poi sono confrontato con tutto lo staff che era rimasto e abbiamo scelto questa formazione. Abbiamo messo la strategia che dovevamo adottare, poi il gol fatto all’inizio sicuramente ci ha agevolato. La forza di questa squadra per aver vinto stasera è stata l’aver reagito dopo aver preso quel gol che poteva diventare per noi pericoloso”.