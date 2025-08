Juve U20, pari con il Losanna in amichevole

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'amichevole dell'U20.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sull’U20. Ecco il comunicato: “Sfida amichevole allo Juventus Training Center di Vinovo per l’Under 20: finisce 1-1 con un gol per tempo la gara contro il Losanna, con gli svizzeri in vantaggio nella prima parte della partita e ripresa segnata dal gol di De Brul che fissa il punteggio in parità per i ragazzi di mister Simone Padoin”.

Sulla gara

“IL RACCONTO DEL MATCH Parte subito con un’occasione bianconera il primo tempo della Juventus U20, con Boufandar che dalla sinistra mette in mezzo un ottimo pallone per Barido che calcia alto sopra la traversa. All’ottavo minuto, seconda azione pericolosa con Repciuc che prova la conclusione, respinta dal portiere avversario. Al 22’ invece la rete del vantaggio del Losanna: Boughanem difende palla in area e calcia a giro sul palo lontano. La prima frazione termina 0-1 in favore degli ospiti, nonostante al 43’ Finocchiaro si avventa su una palla vagante ma il destro termina di poco a lato. Nella ripresa, la Juventus U20 continua ad attaccare con convinzione con Finocchiaro protagonista che al 15’ del secondo tempo recupera palla, fa partire un diagonale appena entrato in area e conquista così un corner: dalla battuta dall’angolo, palla spizzata sul secondo palo per De Brul che insacca da due passi la rete del pareggio. Punteggio sull’1-1 e risultato con cui termina il match nonostante la doppia occasione capitata al 27’ sui piedi di Amadio che non centra lo specchio e al 34’ con la doppia chance per Leone e Bellino”. Intanto ecco le parole di Tudor<<<