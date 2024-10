Juve U20, Magnanelli: “I ragazzi mi stupiscono ogni giorno”

Intervistato nel post match della vittoria in Youth League, l'allenatore della Juventus Under 20, Magnanelli, ha espresso la sua soddisfazione

Attraverso il sito ufficiale del club, Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Under 20, ha commentato il successo della sua squadra in Youth League contro il Lipsia. Ecco le sue parole. “Questi ragazzi mi stupiscono a ogni allenamento e a ogni partita, si sono messi a disposizione, con uno spirito fantastico, che è poi quello con cui scendono in campo, in Italia e in Europa. In questo momento è questo che fa la differenza, stanno bene fra loro, hanno voglia di vincere insieme, di darsi una mano, di non perdere un duello. Stiamo crescendo insieme, e al momento questo è il nostro obiettivo: siamo in costruzione, non avrebbe senso porsi un obiettivo adesso”.

Magnanelli: “Dobbiamo mantenere questo spirito”

Il tecnico ha proseguito parlando della avvio di stagione: “In questo momento i ragazzi vogliono vincere ogni partita, superarsi in allenamento, ed è davvero bello vederli, come esultano insieme, anche dalla panchina. Noi dobbiamo mantenere questo spirito, migliorarci giorno dopo giorno, perché abbiamo ancora margini, tecnici e tattici. Io posso dire che questi mesi stanno andando molto bene, passiamo attraverso normali difficoltà, anche errori, ma sono affiancato da uno staff di altissimo livello, con professionisti esemplari, e dei ragazzi meravigliosi”.