Juve U19 nella storia: 2-0 contro il Liverpool e Final-Four di Youth League

La Juventus U19 battendo il Liverpool entra nella storia bianconera: per la prima volta sarà Final-Four di Youth League

Traguardo storico per la JuventusUnder-19 che battendo 2 a 0 il Liverpool accede alle Final-Four di Youth League. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato il riassunto del match: "Dopo tre minuti è Soulé, oggi in campo dall'Under 23 (e dalla Prima Squadra) alla 19, a impegnare il portiere ospite dopo un bello scambio sullo stretto con Mulazzi a destra. La reazione del Liverpool è prima sui piedi di Bradley (10', murato) e Mabaya (fuori di poco al 16' a conclusione di un bel contropiede), ma per il resto continua a esserci molta Juve. Soulé va vicino ancora 2 volte al gol, in un minuto, dal 31' al 32': su punizione, parata, e poi da ottima posizione in area, ma calcia alto.