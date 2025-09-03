Juve, tutto pronto per il rinnovo di Yildiz! Si attende per...

Dopo un mercato estivo altamente acceso, ora la dirigenza della Juve guarda le situazioni dei giocatori in rosa. La società vuole blindare Kenan Yildiz, uno dei talenti più luminosi della rosa. L’esterno turco è considerato uno dei gioielli tecnici di Tudor e, per questo, bisogna tenerselo stretto.
Sembra ormai vicina, dunque, la fumata bianca: il nuovo contratto legherà il numero 10 alla Juve fino al 2030, con uno stipendio iniziale da 3,5 milioni netti a stagione che potrà salire fino a 5 milioni nel corso degli anni grazie a bonus e premi legati al rendimento. Si attende il padre-agente per metter tutto nero su bianco.