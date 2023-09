Juve, tutte le imprese ‘silenziose’ della coppia Giuntoli-Manna

Le promesse sono state mantenute: ora spetta a Max. La società è riuscita a ridurre le spese ed alzare l'età media della squadra in poche settimane

Una 'rivoluzione silenziosa' quella messa in atto dalla nuova dirigenza bianconera. Il lavoro di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna è stato incentrato principalmente sulle cessioni, la riduzione del monte ingaggi e dell'età media della squadra (passata da 27 a 25). Un lavoro certosino e per nulla scontato che ha ridato ossigeno alle casse della società.

Dopo aver rinunciato ai 90 milioni di introiti provenienti dalla Champions , la dirigenza bianconera ha messo in atto un piano d'azione efficace. Nonostante le lamentele del popolo juventino sul fronte degli arrivi - come sottolineato da Tuttosport- i l mercato della Juventus è uno slancio verso il futuro pieno di coraggio . Nessun colpo di scena alla CR7: a questa Juve serviva un cambiamento radicale.

Ora che il 'lavoro di fino' è stato fatto, spetterà ad Allegri trovare la giusta strada sul campo. Dopo l'ottimo esordio in campionato contro l'Udinese, domenica scorsa contro il Bologna tuttavia si è rivista qualche vecchia reminiscenza della scorsa stagione. Insomma -come ricorda il quotidiano sportivo in edicola oggi- "fatta la Juventus, è il momento di fare gli juventini".