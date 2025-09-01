Juve, Tudor in conferenza stampa: "C'è bella energia. La squadra..."

Le parole di Igor Tudor, tecnico della Juve, dopo la vittoria contro il Genoa nella seconda giornata di Serie A

La Juve vince a Genova contro il Grifone per 1-0, grazie al gol di Dusan Vlahovic. Nella consueta conferenza stampa post partita, ecco le parole di Igor Tudor: “La squadra mi piace, sta sul pezzo, vuole guadagnare. C’era una bella energia, corsa, veramente bene. Per venire qua a Genova devi conquistare tutto, siamo anche al secondo clean sheet.

Dusan è stato sul pezzo ogni allenamento, concentrato e lucido. Ha lavorato da esempio. Lui rimane lo ha detto il direttore Comolli e io son contento. È un giocatore forte, speriamo rimanga con questa media non da poco. Son passate due partite e non è cambiato niente. Io penso partita dopo partita e fare il meglio possibile la prossima. Poi vediamo dove ci porta questo modo di fare e pensare.

Non è vero che si fa il cambio perché qualcosa non va bene, ma perché chi entra ha caratteristiche. Magari qualcuno ha caratteristiche più offensive. Dusan è un valore di questo club e lo è sempre stato. I gol li ha sempre fatti, ci sarà spazio per uno, per l’altro, a volte tutti e due insieme. Ci saranno 50 partite quest’anno, un attaccante le gioca quasi tutte a partita in corso o dall’inizio.

Alla domanda cosa è bello e cosa non lo è si può parlare un’ora. Cosa vuol dire una squadra bella? La squadra deve essere lo specchio di un allenatore, guardando tutte le cose in cui un allenatore può influire. Poi c’è la mentalità della squadra che deve essere concentrata, sul pezzo e umile, queste cose son state sempre al centro del club. Non vanno mai messe in forse.

Per Kalulu non direi ruolo inedito. È suo perché il suo ruolo è terzino destro in una difesa a 4. Ha caratteristiche particolari ma può fare benissimo anche questo ruolo non facendo dribbling magari. Ma ti dà concentrazione, mentalità. Mi è piaciuto Joao Mario a sinistra, offensivamente porta con le sue caratteristiche. Peccato per il giallo oggi ma vede bene i passaggi in avanti poi palla al piede la porta bene.”