Juve, il trofeo del Mondiale per Club arriva a Torino

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della prossima partita.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Il Mondiale per Club FIFA 2025 è sempre più vicino, e il suo Trofeo sarà a Torino nei prossimi giorni – prima tappa italiana – ospitato nella cornice dell’Allianz Stadium. Un momento speciale, organizzato in collaborazione con DAZN e FIFA, per celebrare il grande evento che, dal prossimo giugno, vedrà protagonista anche la Juventus, negli Stati Uniti, insieme ad altre 31 squadre di tutto il mondo. 1° febbraio: il Trofeo incontra i creator (e non solo) Antipasto domani, 1° febbraio, quando il Trophy Tour entrerà nel vivo con una serie di attività che coinvolgeranno i content creator Celine Dept e Luca Campolunghi, che realizzeranno contenuti esclusivi allo Juventus Creator Lab. In serata, l’Allianz Stadium organizzerà uno speciale momento di unveiling alla presenza di Maurizio Scanavino, CEO di Juventus, e Romy Gai, Chief Business officer della Fifa”.

Le altre informazioni

“2 febbraio: il Trofeo nel pre-partita Juventus-Empoli Domenica 2 febbraio, in occasione della partita tra Juventus ed Empoli (in programma alle 12:30 e trasmessa in esclusiva su DAZN), il Trofeo sarà esposto nell’atrio d’onore dell’Allianz Stadium per tutta la durata del pre-gara. I tifosi presenti potranno ammirarlo e immortalarlo, e saranno presenti Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, e Maurizio Scanavino. Durante il pre-partita, DAZN trasmetterà anche un collegamento con Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations della Juventus. Appuntamento in USA! Il Mondiale per Club FIFA 2025 prenderà il via il 14 giugno 2025 a Miami e culminerà con la finale al MetLife Stadium di New York il 13 luglio: la Juventus è inserita nel Gruppo G del insieme a Manchester City (ENG), Wydad AC (MOR) e Al Ain (UAE), e affronterà l’Al Ain il 18 giugno a Washington (ore 21:00 locali), il Wydad AC il 22 giugno a Philadelphia (ore 12:00 locali) e il Manchester City il 26 giugno a Orlando (ore 15:00 locali)”. Intanto ecco le notizie sui sorteggi<<<