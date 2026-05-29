L’ex attaccante della Juventus David Trezeguet, oggi dirigente del River Plate, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare la stagione dei bianconeri e le difficoltà riscontrate nel corso del campionato. Di seguito le sue parole.

IL MOMENTO DI DIFFICOLTÀ DELLA JUVENTUS: “Alla Juventus non si riesce più a dare continuità, e così ci sono troppi alti e bassi. I risultati altalenanti si spiegano anche per il fatto che negli ultimi anni ci sono stati troppi cambiamenti. E non parlo solo dei giocatori, ma anche di allenatori e dirigenti. È inevitabile quindi che non si riesca mai a raggiungere il giusto equilibrio che si ottiene con gli uomini giusti. Dopo Andrea Agnelli non c’è stata più una continuità societaria. E così quest’anno è finita come nessuno voleva. Adesso bisogna ripartire, ma non mi pare, da quel che leggo in giro, che ci sia chiarezza sulla direzione da prendere”.

I PROBLEMI OFFENSIVI: “Anche questa è un’altra dura realtà. Davanti, i ragazzi non sono riusciti a dare continuità in campo e hanno segnato pochissimo. E alla fine le squadre vincenti sono quelle che a conti fatti segnano di più”.

LUCIANO SPALLETTI: “Quando è arrivato ha cercato di trovare la soluzione. Ha fatto molti cambiamenti e anche questo è un segno evidente di quando non riesci a trovare il giusto equilibrio, o comunque a ottenere la risposta giusta da chi poi deve fare la differenza. Così la Juve è fuori dalla Champions e questo comporta anche dei freni sul lato economico, a meno che non vendi o non ci sia un ulteriore investimento da parte della proprietà. È normale quindi che Spalletti voglia avere un ruolo nella decisione di chi va e chi resta. Tra Elkann, Comolli e lo stesso Spalletti va trovato il giusto equilibrio, perché ormai non si possono più sbagliare gli acquisti, per una questione sportiva e anche economica”.

DUSAN VLAHOVIC: “Il suo problema è che è un grande giocatore che la Juve aspetta ormai da troppo tempo. Magari fa bene una partita, ma poi non è mai riuscito a confermarsi. Lo stesso vale per David e Openda. Magari andava tenuto Kolo Muani che in poco tempo ha dato molto di più. Poi capisco che le dinamiche contrattuali sono complesse, però sportivamente forse anche per lui sarebbe stato meglio rimanere alla Juventus”.

I MIGLIORI IN QUESTA STAGIONE: “Non faccio nomi. C’è chi ha fatto bene. Ma fare bene alla Juventus non basta. La Juve non ha vinto né lo scudetto né la Coppa Italia ed è fuori dalla Champions. Spero che chi rimane avrà voglia di riscatto, per tornare almeno a essere protagonisti, perché è quello che chiede anche il popolo bianconero, sempre meno incline a perdonare”.