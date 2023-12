Juve, Trevisani non ha dubbi: “Il problema di Vlahovic è la testa, non i piedi”

Intervenuto nel corso di Pressing il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della Juve e in particolare di Dusan Vlahovic

: "Vlahovic non è tanto un problema, ma una soluzione. Ha fatto un gol da fuoriclasse, uno che fa Giroud".

"Il tema di Vlahovic è la testa, non sono certo i piedi - ha continuato -. Ha fatto 17 gol in 21 partite alla Fiorentina, la palla sempre tonda è. Voglio dire che i gol li sa fare, ma è un grande giocatore trattato come uno normale".