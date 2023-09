Juve, Trevisani: “Ci sono delle valutazioni sbagliate da parte di Allegri”

Intervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani ha analizzato l'attuale momento della Juventus . Ecco le sue parole: " ''Bisogna vedere se è un vantaggio non giocare la coppe. Quando la squadra arriva con tutte le energie a quella partita magari stecca perché ha troppa pressione o perché non sono abituati ad allenarsi una settimana intera. In una settimana dove le altre hanno giocato, potevi recuperare diversi punti ma hai fatto una partita del genere".

Il giornalista ha proseguito: "Sono tante le cose che non si capiscono. Perché gioca Miretti e non Fagioli che è tre meglio? Poi Szczesny si può mettere in discussione dopo una dozzina di errori visto che Perin gioca meglio quando gioca al suo posto? Ci sono delle valutazioni sbagliate da parte dell'allenatore. Comunque l'sspulsione di Berardi è un errore gravissimo. Con il Sassuolo in dieci la Juventus probabilmente non perdeva la partita".