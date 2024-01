Juve, Tortu consiglia: “Per superare l’Inter devi pensare a te stessa”

Intervistato da Tuttosport il corridore Filippo Tortu ha dato dei consigli alla Juve su come sorpassare l'Inter

Intervistato da Tuttosport il corridore Filippo Tortu ha dato dei consigli alla Juve su come sorpassare l'Inter: "Deve cercare di pensare a se stessa e guardare all’Inter nella giusta misura. La Juventus deve provare a vincere tutte le partite sapendo che comunque l’Inter è la squadra più forte che c’è in Italia come testimoniano i risultati degli ultimi anni. È andata in finale di Champions! Ma sapere di avere un avversario più forte ti aiuta a tirare fuori qualcosa in più di quanto pensi di avere. Se fai semplicemente il tuo vince il più forte. Per arrivare alla fine davanti all’Inter la Juve dovrà cercare di dare più del 100% ma si può".

Meglio essere primi o inseguire? "No, no, meglio stare davanti. Io passo la vita a inseguire e purtroppo parto sempre male. Quando parti bene e ti trovi davanti è un’altra cosa. Carl Lewis diceva che quando nei 100 metri parti male, i restanti 99 metri li usi per imprecare". Sulla Juve: "Se la può giocare per lo scudetto. Ora siamo lontani dal traguardo ma ogni centimetro in una gara conta e in un campionato ogni partita è importante. Se fosse una staffetta, ora il campionato è a metà per cui non bisogna mollare mai. Ci può essere un sorpasso, un controsorpasso e un altro ancora ma occorre restare sul pezzo. Ma la Juve ha una carta importante, Massimiliano Allegri".

Chiosa finale sull'allenatore bianconero: "Per "colpa" di Allegri non sto tifando Juve, nel senso che sono juventinissimo e ovviamente tifo Juve ma Allegri ha ricevuto talmente tante critiche ingiuste che mi dà fastidio. Non se lo merita e quasi mi viene da fare più il tifo per lui che per la Juve che è nel mio cuore. Su di lui un mare di critiche quasi sempre ingiuste".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.