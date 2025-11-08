Juve-Torino, Spalletti a Dazn: "Bisogna avere equilibrio in campo. Conceiçao e Yildiz..."

Le dichiarazioni del tecnico bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Torino

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d’inizio del derby tra Juventus e Torino. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore bianconero:

“Che partita mi aspetto? Intanto io ho ringraziato i calciatori per la disponibilità che mi hanno fatto vedere dal primo momento che sono arrivato, perchè quella diventa fondamentale. Poi è chiaro che facendo delle buone partite, puoi sempre andare avanti pensando di metterci una cosettina in più. E’ importante perchè poi le cose diventano anche pericolose a mettercene tante, si rischia di fare confusione. Poi bisogna avere equilibrio in campo, per cui si va per gradi, con calma, però per il momento le risposte sono molto positive.

Che cosa chiedo Conceiçao e Yildiz? E’ chiaro che noi la prima cosa che dobbiamo fare è di metterli in condizione di giocare al di là della metà campo, perchè poi sono giocatori che se gli fai spendere delle rincorse affannose e far fare la fase difensiva, gli rimane meno possibilità di andare ad evidenziare quella che è la loro qualità. Però avere giocatori che con la palla nei piedi saltano l’uomo, avere calciatori rapidi, tecnici, ti offre molti più soluzioni per attaccare.

Per cui, per il momento, abbiamo fatto vedere che riusciamo a sopportare i due calciatori sotto Dusan. Andiamo avanti così e poi valuteremo. C’è il rischio della stanchezza dell’ultima partita, però poi se li fai giocare dopo e sono stanchi, hai sbagliato la sostituzione. Ho visto un po’ di bisogno di ripetere la stessa formazione ce l’avevamo, per quello abbiamo tenuto botta.

Atmosfera dell’Allianz? Qui è bellissimo per quella che è la vicinanza del pubblico al campo, la partecipazione. Si sente molto di più l’emozione, l’amore per questi colori della maglia: è tutto più bello”.