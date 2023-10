Da Milik alle 100 presenze di Kean: tutte le statistiche post Juve-Torino

Dal gol di Kean fino alle 100 presenze di Kean: tutte le statistiche al termine del derby della Mole tra Juve e Torino

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match contro il Torino:

NUMERI DA DERBY

La Juventus è imbattuta nelle ultime 17 sfide contro il Torino in Serie A (13V, 4N), mantenendo la porta inviolata in tre degli ultimi cinque derby. Abbiamo vinto tutti gli ultimi tre derby contro il Torino in Serie A, con un punteggio complessivo di 7-2, e vinto nove dei 12 derby (3N) disputati allo Stadium contro il Torino in Serie A, segnando in media 2.3 gol a partita.

Ben 11 delle ultime 15 reti della Juventus contro il Torino in Serie A sono arrivate dagli sviluppi di palla inattiva, di cui otto da calcio d'angolo.

Tre delle ultime cinque reti della Juventus nel derby contro il Torino in Serie A sono arrivate con un difensore: prima di Gatti, erano andati a segno Danilo e Bremer il 28 febbraio scorso. I bianconeri vanno a segno da 25 partite di fila contro il Torino in Serie A. Si tratta della serie aperta più lunga di gare consecutive in gol per i bianconeri contro una singola avversaria nella competizione.

AREK!

Arkadiusz Milik ha trovato il gol per due presenze di fila (vs Lecce e Torino) in un singolo anno solare per la prima volta in Serie A da settembre 2022 (vs Spezia e Fiorentina); il polacco, stasera, ha ottenuto la sua 100ª vittoria nei big-5 campionati europei; non segnava un gol da subentrato in Serie A dal 31 ottobre 2022.

CENTENARI

Manuel Locatelli ha giocato la sua 100ª gara con la Juventus considerando tutte le competizioni, nel giorno in cui ha trovato la sua 100ª vittoria in generale in Serie A.

Moise Kean ha giocato la sua 100ª partita in Serie A, di cui 81 con la Juventus.

(juventus.it)

