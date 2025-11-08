Juve-Torino, niente conferenza per Spalletti. Il motivo

Luciano Spalletti, tecnico della Juve arrivato per sostituire Tudor dopo l’esonero, si prepara a vivere la prima stracittadina torinese in carriera. Tuttavia, nella giornata di ieri, ci si aspettava -come di consueto- la conferenza stampa pre match. Ma perché il mister di Certaldo non è intervenuto?
L’Assemblea degli Azionisti bianconeri, che discuteva l’approvazione del bilancio e l’ingresso di nuovi membri nel CdA, ha attirato tutte le attenzioni dei bianconeri e – dunque – si è optato per annullare il solito appuntamento con la conferenza alla vigilia.