Toni: “La miglior coppia d’attacco per la Juve è Ronaldo-Morata”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha parlato dei "vecchi bomber" della Serie A, da Ronaldo e la Juve, a Giroud e il Milan.

Quanto conta ancora la loro "fame" di gol e di successi? "Tantissimo, i grandi campioni hanno sempre quella voglia. Un giocatore che ha vinto, non va in giro a fare delle figuracce, sa se può ancora dare qualcosa o no. Giroud, Ibrahimovic, Ronaldo, Dzeko giocheranno fino a quando si sentiranno bene e faranno la differenza. Il giorno che CR7 arrivasse a fare due gol in un campionato, beh, sarebbe il primo a dire: basta, smetto". E a proposito del fuoriclasse portoghese, chi sarebbe il suo miglior partner d'attacco nella Juve? "A me piacerebbe vederli tutti insieme, ma non è facile. Se devo scegliere una coppia dico Morata. Si sposa meglio con le sue caratteristiche".