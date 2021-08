Juventus – Quante stelle! Rebus in attacco per Allegri

Quali saranno i titolari in attacco della Juventus di Massimiliano Allegri? Tantissimi giocatori di livello tra cui scegliere.

Il prossimo anno la Juventus di Massimiliano Allegri avrà a disposizione un attacco stellare , pronto a fare fuoco e fiamme. Il reparto offensivo bianconero è ricco di giocatori di altissimo livello, in grado di cambiare le sorti di una partita con una loro giocata. Per il nuovo allenatore bianconero non sarà semplice scegliere giornata per giornata i titolari , ma sicuramente troverà un modo di far girare al meglio la squadra. Prima di tutto sarà necessario capire quale sarà il modulo di partenza della squadra. I tre schieramenti più plausibili sono il 4-3-3, il 4-2-3-1 e il 4-4-2. Moltissimo dipenderà dal centrocampo, reparto che è ancora alla ricerca di un rinforzo.

Partiamo quindi dalle certezze: Ronaldo sarà titolare. Nonostante le molte voci che lo volevano lontano da Torino, il fuoriclasse portoghese non lascerà la Juventus e rimarrà in Italia fino alla fine del suo contratto, in scadenza a giugno del 2022. Se in forma, un giocatore come CR7 non può essere lasciato in panchina. Il suo ruolo potrebbe essere l'esterno sinistro nel 4-3-3 o la punta nel 4-4-2, quel che è certo è che la Juventus ripartirà da Cristiano Ronaldo, capocannoniere dell'ultima Serie A con 29 gol. Un altro giocatore sicurissimo del posto è Federico Chiesa, reduce da un Europeo vinto da protagonista con la sua Italia. Presente e futuro della Juventus, il giovane esterno italiano è un vero e proprio intoccabile.