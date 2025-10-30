Juve, Thuram resta in dubbio in vista del prossimo impegno

Khephren Thuram resta in dubbio in vista della trasferta di Cremona. Si attende di conoscere l’entità dell’infortunio.

Khephren Thuram, resta in dubbio in vista del prossimo impegno per la Juventus. I bianconeri, sabato 1 novembre 2025 saranno impegnati nella trasferta di Cremona. Gara molto importante e allo stesso tempo delicata, considerando l’ottimo stato di forma della Cremonese. Con una vittoria la Juve, darebbe continuità al risultato maturato contro i friulani e, potrebbe guadagnare 3 punti fondamentali per risalire in classifica.

Nella giornata di ieri, durante l’allenamento di rifinitura, il centrocampista francese ha accusato un fastidio il polpaccio, costringendolo così a saltare il match contro l’Udinese. Lo staff medico, di comune accordo con il giocatore, ha optato per una scelta conservativa. In questo momento della stagione, perdere un pedina fondamentale come Thuram, sarebbe un vero guaio per la Juventus.

Nella giornata di oggi, dovremo avere qualche notizia in più in merito all’entità dell’infortunio.