Thuram alla Juve? Il giocatore: “Fa piacere essere accostati a grandi club”

Le parole del centrocampista del Nizza Khephren Thuram in conferenza stampa: "In estate ho deciso di restare"

Il centrocampista del Nizza in conferenza stampa ha detto: "Credo di aver cominciato bene la stagione, ho migliorato il mio gioco. La squadra ha avuto un ottimo inizio di campionato. Per quanto riguarda ciò che è successo in estate durante il calciomercato, ho deciso di restare. Volevo continuare a migliorare al Nizza, crescere ancora come calciatore in questo club".