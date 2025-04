Juve, Thuram rassicura Tudor: “Mai avuto bisogno di uno schiaffo”

Intervistato da La Stampa il centrocampista della Juve Khephren Thuram ha parlato del rapporto con suo padre, suo fratello e non solo

Intervistato da La Stampa il centrocampista della Juve Khephren Thuram ha detto: “La Serie A è un campionato di alto livello ed è quello che io e mio fratello cerchiamo. Qui ci inseriamo bene, mio fratello parla l’italiano perfettamente, io miglioro e poi sono partite diverse, uniche: molto più tattiche che altrove, un gioco che esalta l’intelligenza. I Thuram ci stanno bene. In più Torino mi ha riempito di amore, in Francia la gente è concentrata su se stessa. Marcus? Sono il fratello piccolo, non è il caso di lanciare le provocazioni. Marcus è fiero di me, io sono felice per lui, mio padre è davvero contento di vederci esprimere al meglio. Prima di fare il competitivo devo vincere qualcosa, se ci provo ora mi surclassano”.

Juve, le parole di Thuram

In conferenza stampa Tudor ha rivelato di una particolare conversazione avuta con suo padre Lilian: “Io non c’ero quando hanno avuto questa conversazione. Posso solo rassicurare Tudor: mai avuto bisogno di uno schiaffo“. Sulle differenze tra Italia e Francia: “Sono rimasto in Italia fino ai 4 anni, non ricordo bene. In Francia il razzismo l’ho incrociato. Temo non ci sia un posto specifico dove incontrarlo, purtroppo è un atteggiamento che ci troviamo davanti. Ho avuto anch’io le mie brutte esperienze”. Nel frattempo arriva una notizia da brividi: Conte-Juve dicono che… <<<