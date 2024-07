Juve, Thuram: “Sognavo di essere qui fin da bambino”

Intervistato da Jtv il nuovo acquisto della Juve Khephren Thuram ha parlato delle emozioni di vestire la maglia bianconera

Intervistato da Jtv il nuovo acquisto della Juve Khephren Thuram ha detto “È stata una bellissima giornata, essere qui è una cosa che sognavo fin da bambino. Tante emozioni, è stata una lunga giornata, ma molto bella. Ricordo mio papà che giocava qui allo stadio Delle Alpi. Mi ricordo di Ibrahimovic, il miglior giocatore del mondo quando ero piccolo. Andavo a scuola qui con mio fratello”.

Juve, le parole di Thuram

“Mio padre mi ha sempre detto che la Juventus è un grande club – ha continuato -, il più grande del mondo. Qui quando giochi devi vincere, sempre. La prima volta che mi hanno contattato giocavo al Monaco, avevo 17 anni, non sono venuto qui perché sono andato al Nizza. Quando sono tornati quest’anno sono stato molto contento. Quando la Juve ti contatta è sempre speciale“. Chiosa finale sul suo ruolo: “Amo correre palla al piede, ma anche difendere e attaccare. Amo essere in campo con i miei compagni. Saluto tutti i tifosi. Ci vediamo presto in campo. Fino alla Fine!”.