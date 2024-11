Juve, Thiago Motta: “Douglas e Nico non ci saranno. Vlahovic può riposare”

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese

Alla vigilia della partita contro l’Udinese l’allenatore della Juve Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa: “Sono felice e onorato di far parte della storia di questo grande club. Auguro il meglio sia oggi e per il futuro a questo club. I ragazzi stanno meglio e oggi avremo l’ultimo allenamento prima di andare ad Udine. Dobbiamo fare una grande prestazione”.

Sui problemi in fase difensiva: “Dobbiamo fare meglio a livello collettivo, essere compatti, aiutarci di più. Ricompattarci, essere aggressivi, lasciando meno spazio perchè in A, le squadre che affronteremo, lasciare meno spazio possibile e meno tempo possibile per contrattaccare e per trovare spazi tra le linee. Non dobbiamo far ragionare la giocata e non lasciargli scegliere la miglior giocata. Questo si fa da squadra, ognuno dando quel qualcosa in più per non permettere all’avversario di sentirsi comodo in campo”.

Sulla classifica: “Dobbiamo fare molto meglio per stare in alto in classifica, che è la cosa importante ora. Dobbiamo andare a Udine convinti, concreti, per fare una grande prestazione. Per fare il risultato che vogliamo fare, scalare in classifica e continuare così. Alla fine siamo ancora all’inizio ed è chiaro che dobbiamo fare molto meglio visti i risultati dell’ultima partita fatta. Anche se non facendo del nostro massimo, sicuramente dobbiamo migliorare ma se una squadra meritava di più era la nostra, non lo dico solo io, si vede nei dati, nelle immagini della partita. Non è stato sufficiente per vincere. Abbiamo avuto un pareggio. Detto questo dobbiamo fare meglio sicuramente, già dalla prossima con l’Udinese, per la partita e per la classifica”.

Sugli infortunati: “No domani Douglas Luiz e Nico Gonzalez non ci saranno. Koopmeiners sta migliorando. Non è al suo massimo livello, perchè è stato fermo un po’ di tempo. Vedremo per domani quanto potrà giocare, perchè è un giocatore importante per noi”.

Vlahovic può riposare? “Può essere. È una situazione che valuteremo oggi. In questo momento della stagione, i giocatori non sono stanchi e stanno bene. Tutti noi dobbiamo dare qualcosa in più per avere quello che vogliamo avere. Al momento opportuno troveremo la soluzione migliore per affrontare la partita. Se arriverà che Dusan non giocherà dall’inizio”.

Sulla lotta scudetto: “Ci credo, ovvio. La domanda e la risposta. Non è mai esistito un club che ha vinto il campionato ora. Scudetto? Noi dobbiamo pensare solo all’Udinese, miglioriamo su ogni aspetto, non solo difensivo, che non è solo individuale ma collettivo, e l’offensivo. Tutti dobbiamo fare qualcosa in più e soprattutto meglio, per se stessi e per la squadra. Tutti noi dobbiamo fare meglio, io per primo, perché mi metto sempre in prima fila”.

Chiosa finale su come vorrebbe essere ricordato: “Neanche penso a queste cose, ma con tutta l’onestà del mondo. Non è la Juve di Motta, ma allenata da Motta. Sono i fatti: è evidente che dobbiamo migliorare ogni giorno, su ogni aspetto. Concentrarsi su quanto possiamo fare, per essere una squadra più competitiva, più forte, per affrontare il nostro avversario nel modo migliore. Lo faremo per arrivare ai risultati che vogliamo e per essere in classifica dove vogliamo essere. Io mi concentro sulla giornata, su quanto c’è da fare, su domani… Per tutto il resto non controllo l’opinione, la rispetto, rispetto tutte le opinioni. Alcune le prendo come un aiuto, altre le lascio passare perché ci sono altre cose che non interessano e non servono. Mi concentro su questo, dobbiamo migliorare”.