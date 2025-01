Juve, Thiago Motta è già a rischio? Allegri in confronto…

Il tempo di Motta alla Juve è già terminato? Per il momento la società conferma la fiducia ma d'ora in avanti le cose dovranno cambiare

Ve lo ricordato il tanto famoso #allegriout? Per mesi i tifosi della Juve hanno chiesto a gran voce l’esonero di Massimiliano Allegri, accusato di essere il problema principale dietro ai troppi risultati deludenti del club bianconero nelle ultime stagioni. Per questo quando poi la Vecchia Signora lo ha esonerato e ha chiamato al suo posto Thiago Motta molti hanno esultato. Mai però gridare vittoria troppo presto. Nella prima metà di stagione la nuova Juve non è riuscita a sorprendere per il gioco proposto e il confronto con il vecchio allenatore vede Thiago sconfitto: 32 punti contro 43. All’orizzonte cominciano già a esserci i primi commenti negativi.

Juve, il punto su Thiago Motta

Quando arriveranno gli hashtag contro Motta? Se la situazione dovesse continuare in questo modo probabilmente presto. Per il momento sembra però che la tifoseria voglia dare il beneficio del dubbio al nuovo allenatore, lasciargli il tempo di trovare le giuste misure dopo una prima parte di stagione ricca di problemi e infortuni. La società ha ribadito la piena fiducia all’allenatore ma d’ora in avanti serviranno più vittorie. Vietato sbagliare ancora: gennaio sarà decisivo, tanto sul mercato quanto sul terreno di gioco. Staremo a vedere.