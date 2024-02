Juve, tesoretto da 100 milioni per il mercato: gli obiettivi di Giuntoli

La Juve a giugno potrebbe tornare a investire con forza sul mercato: tutti gli obiettivi di Giuntoli in vista dell'estate

Dopo una stagione senza particolari colpi in entrata a giugno la Juve potrebbe tornare a investire con forza sul mercato. L'accesso alla nuova Champions League potrebbe portare nelle casse bianconere circa 80/100 milioni di euro, a cui andrebbero aggiunti altri 50 milioni per il nuovo Mondiale per Club.