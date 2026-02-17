Juve, Terim a Tuttosport: “Spalletti è una persona importante per me”

L’ex allenatore della Turchia ha parlato in merito al futuro di Yildiz e del suo rapporto con Luciano Spalletti.

Fatih Terim, ex Ct della Turchia ed ex allenatore del Galatasaray, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Tra i tanti temi toccati, si è parlato della sua stima per Yildiz e il rapporto che lo lega a Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni:

Su Yildiz:

”È una vera stella, come recita il suo cognome. Lo guardo con gioia. È uno dei migliori giocatori non solo della Juventus, ma anche d’Europa. Alcuni calciatori sono nati per essere “star”. Kenan è uno di loro. Sono contento che abbia prolungato il contratto. Penso che avessero bisogno di un’icona come lui. Potrebbe essere un idolo in grado di soddisfare le esigenze della Juve in questo senso dopo Del Piero, che mi è piaciuto molto veder giocare durante la sua carriera. Non so cosa gli riserverà il futuro, ma in quest’epoca di frequenti cambiamenti di maglia, devo dire che la posizione che la Juve ha riservato a Kenan è qualcosa di cui andare fieri. Se continuerà così la sua carriera alla Juventus potrebbe raggiungere lo stesso livello di Del Piero, affiancando leggende come Platini, Zidane, Buffon e il mio caro amico Nedvěd nella storia del club”.

Il rapporto con Spalletti

“Per me Spalletti non è solo un collega o un amico. È una persona che occupa un posto importante nella mia vita, qualcuno che considero come un membro della mia famiglia. A volte una stretta di mano sincera o un abbraccio forte sono più efficaci di mille parole. Si percepisce chiaramente ciò che l’altra persona pensa di te. Questo è il tipo di rapporto che ho con Luciano. Quando c’incontriamo, ci comportiamo e anche scherziamo come due veri amici. Ci conosciamo da molto tempo: all’inizio degli anni 2000, quando lavoravo alla Fiorentina, c’incontravamo a Firenze e facevamo lunghe chiacchierate sul calcio. Mi piace scambiare idee con lui”.