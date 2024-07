Juve, Teotino: “Chiesa ha perso la sua esplosività”

Teotino ha parlato dell'attaccante della Juventus, Chiesa: per il giornalista, il calciatore avrebbe perso le sue migliori qualità esplosive

Intervistato a Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha parlato del calciatore della Juventus, Federico Chiesa. Per il giornalista sarebbe comprensibile la scelta del club e del suo allenatore di privarsi eventualmente del giocatore.

Teotino su Chiesa

Ecco le sue parole sul calciatore della Juventus: “Per quanto riguarda Chiesa il discorso è diverso. Thiago Motta ha scelto e non è convinto della mancata continuità del giocatore dopo l’infortunio al crociato. Cerca calciatori con maggiore esplosività, Chiesa non la ha più. Era stato il trascinatore dell’Italia campione d’Europa, ha appena un anno di contratto ed è in una situazione delicata. La scelta dell’allenatore è legittima”.