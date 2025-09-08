Juve, tegola dal Portogallo: Conceicao out. Il comunicato della federazione

L’esterno portoghese della Juve, Francisco Conceicao, sarà out per il match di stasera contro l’Ungheria a causa di un infortunio. La notizia è stata ufficializzata dalla Federazione portoghese. L’attaccante bianconero farà rientro a Torino nelle prossime ore. Di seguito il comunicato dei lusitani.
“Francisco Conceicao è stato assente questo pomeriggio dall’allenamento della squadra nazionale a Budapest. Il giocatore ha manifestato problemi muscolari ed è stato considerato indisponibile per partita contro l’Ungheria dalla Direzione Salute e Prestazioni della FPF. Il Portogallo giocherà, questo martedì alle 19:45, all’Arena Puskas, contro l’Ungheria, la seconda giornata del Gruppo F di qualificazione alla Coppa del Mondo tra Canada, Stati Uniti e Messico”.