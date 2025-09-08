Juve, tegola dal Portogallo: Conceicao out. Il comunicato della federazione
Juve, tegola dal Portogallo: Conceicao out. Il comunicato della federazione

Riccardo Focolari
8 Settembre, 16:06
L’esterno portoghese della Juventus sarà out per il match contro l' Ungheria Portogallo. Il comunicato della federazione lusitana

L’esterno portoghese della Juve, Francisco Conceicao, sarà out per il match di stasera contro l’Ungheria a causa di un infortunio. La notizia è stata ufficializzata dalla Federazione portoghese. L’attaccante bianconero farà rientro a Torino nelle prossime ore. Di seguito il comunicato dei lusitani.

“Francisco Conceicao è stato assente questo pomeriggio dall’allenamento della squadra nazionale a Budapest. Il giocatore ha manifestato problemi muscolari ed è stato considerato indisponibile per partita contro l’Ungheria dalla Direzione Salute e Prestazioni della FPF. Il Portogallo giocherà, questo martedì alle 19:45, all’Arena Puskas, contro l’Ungheria, la seconda giornata del Gruppo F di qualificazione alla Coppa del Mondo tra Canada, Stati Uniti e Messico”.

