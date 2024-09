Juve, Tardelli: “Vlahovic si sente troppo solo in attacco”

Marco Tardelli ha parlato del momento di Dusan Vlahovic alla Juventus: per l'ex calciatore, la punta si sentirebbe troppo isolata in attacco

Sulle pagine de La Stampa, Marco Tardelli ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Per l’ex calciatore e allenatore, la punta dei bianconeri vivrebbe un momento non semplice, quasi da capro espiatorio delle difficoltà offensive della squadra di trovare il gol. Una realtà la quale per Tardelli, sarebbe veritiera solo in minima parte.

Le parole di Tardelli su Vlahovic

“Il centrocampo che protegge la difesa, ma probabilmente non è di grande supporto per l’attacco dove Dusan Vlahovic si sente molto solo. Leggendo i numeri, rispetto alla passata squadra di Allegri il “difensivista”, non sono così entusiasmanti. Nel calcio l’unica cosa importante è fare gol: il possesso palla, tiri in porta, palle perse, chilometri percorsi, recuperi palla… tutte balle. Con una squadra dove i centrocampisti non segnano ed il centravanti pure, non si va lontani. Ecco allora che deve subentrare l’allenatore Motta con la sua fantasia e capacità, per capire di cosa ha bisogno il suo uomo di punta per rendere al meglio. La società ha investito molto, le richieste di Thiago Motta sono state ascoltate sia in uscita che in entrata ed è per questo che i tifosi bianconeri si aspettano molto sia in campionato che in Europa”.